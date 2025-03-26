ЦСКА обыграл «Парму» в домашнем матче Единой лиги

Сегодня, 26 марта, на арене «Баскет Холл Москва» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между московским ЦСКА и пермской «Пармой». Встреча завершилась со счётом 94:85 в пользу московской команды.

Наиболее результативным игроком в составе ЦСКА стал сербский атакующий защитник Алекса Аврамович. По ходу матча представитель Сербии набрал 21 очко, сделал три подбора, отдал одну передачу, совершил один перехват и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе пермского клуба стал американский форвард Гарретт Нэвелс. Ему удалось набрать 21 очко, сделать семь подборов, а также отдать две передачи.