Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА обыграл «Парму» в домашнем матче Единой лиги

ЦСКА обыграл «Парму» в домашнем матче Единой лиги
Комментарии

Сегодня, 26 марта, на арене «Баскет Холл Москва» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между московским ЦСКА и пермской «Пармой». Встреча завершилась со счётом 94:85 в пользу московской команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
94 : 85
Парма
Пермь
ЦСКА: Аврамович - 21, М'Бай - 17, Джекири - 14, Тримбл - 14, Жан-Шарль - 9, Астапкович - 7, Уэйр - 5, Антонов - 5, Курбанов - 2, Михайловский, Ухов, Карпенко
Парма: Нэвелс - 21, Захаров - 16, Уиттакер - 14, Шашков - 11, Якушин - 8, Руженцев - 5, Ильницкий - 5, Свинин - 3, Чебуркин - 2, Егоров

Наиболее результативным игроком в составе ЦСКА стал сербский атакующий защитник Алекса Аврамович. По ходу матча представитель Сербии набрал 21 очко, сделал три подбора, отдал одну передачу, совершил один перехват и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе пермского клуба стал американский форвард Гарретт Нэвелс. Ему удалось набрать 21 очко, сделать семь подборов, а также отдать две передачи.

Материалы по теме
Лидер или эгоист — кто нужен российскому баскетболу? Мнение Андрея Кириленко
Эксклюзив
Лидер или эгоист — кто нужен российскому баскетболу? Мнение Андрея Кириленко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android