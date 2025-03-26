ЦСКА обыграл «Парму» в домашнем матче Единой лиги
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Сегодня, 26 марта, на арене «Баскет Холл Москва» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между московским ЦСКА и пермской «Пармой». Встреча завершилась со счётом 94:85 в пользу московской команды.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
94 : 85
Парма
Пермь
ЦСКА: Аврамович - 21, М'Бай - 17, Джекири - 14, Тримбл - 14, Жан-Шарль - 9, Астапкович - 7, Уэйр - 5, Антонов - 5, Курбанов - 2, Михайловский, Ухов, Карпенко
Парма: Нэвелс - 21, Захаров - 16, Уиттакер - 14, Шашков - 11, Якушин - 8, Руженцев - 5, Ильницкий - 5, Свинин - 3, Чебуркин - 2, Егоров
Наиболее результативным игроком в составе ЦСКА стал сербский атакующий защитник Алекса Аврамович. По ходу матча представитель Сербии набрал 21 очко, сделал три подбора, отдал одну передачу, совершил один перехват и один блок-шот.
Самым результативным игроком в составе пермского клуба стал американский форвард Гарретт Нэвелс. Ему удалось набрать 21 очко, сделать семь подборов, а также отдать две передачи.
Комментарии
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