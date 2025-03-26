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В «Астане» прокомментировали сенсационную победу над «Самарой»

В «Астане» прокомментировали сенсационную победу над «Самарой»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Глеб Плотников прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (74:72).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
72 : 74
Астана
Астана
Самара: Сопин - 21, Платонов - 12, Амосов - 12, Косяков - 12, Голдырев - 9, Карпов - 4, Кашин - 2, Пивцайкин, Чикарев, Слетков
Астана: Походяев - 18, Утоми - 13, Старкс - 12, Мотовилов - 9, Десятников - 8, Майдекин - 5, Мурзагалиев - 4, Исаенко - 3, Сарсенгалиев - 2, Щербак, Смит, Айткали

«Поздравляю нашу организацию и наших болельщиков с этой победой. Непростая игра и непростая победа. Хочу отметить и «Самару»: соперник сегодня дал хороший бой и показал хорошую игру, несмотря на все проблемы с составом, это была достойная игра с их стороны. Мы немного не выполнили игровой план в защите, от этого появились проблемы в нападении, мы не реализовали открытые трёхочковые. Ти Джей Старкс и Григорий Мотовилов всё ещё находятся в процессе восстановления после травм, пока они ещё не в своей лучшей форме. Но повторю за Данилой Походяевым: лучше плохо играть и выигрывать, чем плохо играть и проигрывать», — приводит слова Плотникова официальный сайт турнира.

Для «Астаны» эта победа стала второй в сезоне регулярного чемпионата Единой лиги – 2024/2025 и первой выездной – в сезоне.

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