В «Астане» прокомментировали сенсационную победу над «Самарой»

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Глеб Плотников прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (74:72).

«Поздравляю нашу организацию и наших болельщиков с этой победой. Непростая игра и непростая победа. Хочу отметить и «Самару»: соперник сегодня дал хороший бой и показал хорошую игру, несмотря на все проблемы с составом, это была достойная игра с их стороны. Мы немного не выполнили игровой план в защите, от этого появились проблемы в нападении, мы не реализовали открытые трёхочковые. Ти Джей Старкс и Григорий Мотовилов всё ещё находятся в процессе восстановления после травм, пока они ещё не в своей лучшей форме. Но повторю за Данилой Походяевым: лучше плохо играть и выигрывать, чем плохо играть и проигрывать», — приводит слова Плотникова официальный сайт турнира.

Для «Астаны» эта победа стала второй в сезоне регулярного чемпионата Единой лиги – 2024/2025 и первой выездной – в сезоне.