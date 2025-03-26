Единая лига: результаты матчей 26 марта
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Сегодня, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоялось четыре матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Единая лига ВТБ. Результаты игр на 26 марта:
«Енисей» — «Зенит» — 60:81;
«Самара» — «Астана» — 72:74;
«Пари Нижний Новгород» — Локомотив-Кубань» — 67:75;
ЦСКА — «Парма» — 94:85.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
60 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Сонько - 21, Герасимов - 17, Балашов - 10, Долинин - 4, Загретдинов - 4, Степанович - 2, Шлегель - 2, Перевалов, Одиноков, Заворотний, Близнюк
Зенит: Пойтресс - 16, Хантер - 14, Бэйкон - 11, Швед - 10, Фрейзер - 8, Щербенев - 8, Жбанов - 6, Воронцевич - 3, Захаров - 2, Земский - 2, Уайт - 1
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
72 : 74
Астана
Астана
Самара: Сопин - 21, Платонов - 12, Амосов - 12, Косяков - 12, Голдырев - 9, Карпов - 4, Кашин - 2, Пивцайкин, Чикарев, Слетков
Астана: Походяев - 18, Утоми - 13, Старкс - 12, Мотовилов - 9, Десятников - 8, Майдекин - 5, Мурзагалиев - 4, Исаенко - 3, Сарсенгалиев - 2, Щербак, Смит, Айткали
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
67 : 75
Локомотив-Кубань
Краснодар
Пари Нижний Новгород: Чадов - 16, Карпенков - 12, Хоменко - 9, Вольхин - 8, Джуришич - 6, Хэмилтон - 5, Антипов - 4, Ребец - 2, Бабурин - 2, Зоткин - 2, Хвостов - 1, Захаров
Локомотив-Кубань: Миллер - 13, Емченко - 11, Макколл - 10, Кливленд - 9, Дженкинс - 9, Гудумак - 8, Квитковских - 5, Темиров - 4, Мартюк - 4, Узинский - 2, Уэйли, Шеянов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
94 : 85
Парма
Пермь
ЦСКА: Аврамович - 21, М'Бай - 17, Джекири - 14, Тримбл - 14, Жан-Шарль - 9, Астапкович - 7, Уэйр - 5, Антонов - 5, Курбанов - 2, Михайловский, Ухов, Карпенко
Парма: Нэвелс - 21, Захаров - 16, Уиттакер - 14, Шашков - 11, Якушин - 8, Руженцев - 5, Ильницкий - 5, Свинин - 3, Чебуркин - 2, Егоров
Возглавляет турнирную таблицу Единой лиги в настоящий момент московский клуб ЦСКА. На счету армейцев 34 победы и пять поражений. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого аналогичная разница побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (33 победы — семь поражений).
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