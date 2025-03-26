Единая лига: результаты матчей 26 марта

Сегодня, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоялось четыре матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига ВТБ. Результаты игр на 26 марта:

«Енисей» — «Зенит» — 60:81;

«Самара» — «Астана» — 72:74;

«Пари Нижний Новгород» — Локомотив-Кубань» — 67:75;

ЦСКА — «Парма» — 94:85.

Возглавляет турнирную таблицу Единой лиги в настоящий момент московский клуб ЦСКА. На счету армейцев 34 победы и пять поражений. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого аналогичная разница побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (33 победы — семь поражений).