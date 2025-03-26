«Анадолу Эфес» обыграл «Басконию» в Евролиге

В Стамбуле (Турция) закончился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Анадолу Эфес» и испанская «Баскония». Встреча завершилась победой турецкой команды со счётом 92:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Родриг Бьёбуа, набравший 18 очков. 16 очков на свой счёт записал Шейн Ларкин.

В составе «Басконии» 17 очков набрал Трент Форрест. 15 очков на счету Маркуса Ховарда.

Лидером Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и девять поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (21 победа, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (19 побед, 11 поражений).