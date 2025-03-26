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«Анадолу Эфес» обыграл «Басконию» в Евролиге

«Анадолу Эфес» обыграл «Басконию» в Евролиге
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В Стамбуле (Турция) закончился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Анадолу Эфес» и испанская «Баскония». Встреча завершилась победой турецкой команды со счётом 92:76.

Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
26 марта 2025, среда. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
92 : 76
Баскония
Витория, Испания
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Монеке, Саманич

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Родриг Бьёбуа, набравший 18 очков. 16 очков на свой счёт записал Шейн Ларкин.

В составе «Басконии» 17 очков набрал Трент Форрест. 15 очков на счету Маркуса Ховарда.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Лидером Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и девять поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (21 победа, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (19 побед, 11 поражений).

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