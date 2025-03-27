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Владислав Коновалов высказался о неожиданном поражении «Самары» в матче с «Астаной»

Владислав Коновалов высказался о неожиданном поражении «Самары» в матче с «Астаной»
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Главный тренер БК «Самара» Владислав Коновалов дал комментарий после поражения своей команды от казахстанской «Астаны» в рамках Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
72 : 74
Астана
Астана
Самара: Сопин - 21, Платонов - 12, Амосов - 12, Косяков - 12, Голдырев - 9, Карпов - 4, Кашин - 2, Пивцайкин, Чикарев, Слетков
Астана: Походяев - 18, Утоми - 13, Старкс - 12, Мотовилов - 9, Десятников - 8, Майдекин - 5, Мурзагалиев - 4, Исаенко - 3, Сарсенгалиев - 2, Щербак, Смит, Айткали

«Мы по-прежнему перед каждым матчем испытываем проблемы с составом, мелкие травмы выбивают наших основных игроков, а молодёжь, понятно, пока уступает сопернику по габаритам. С этим приходится бороться, придумывать какие-то принципы защиты, чтобы не уступать в «краске» и на периметре, хорошо защищаться против боллхендеров соперника. Мы вернулись в игру, я рад, что мы ближе ко второй четверти смогли нащупать свою игру. Вернулись, забили, нашли эти свободные атаки… В концовке, наверное, можно было чуть лучше реализовать из-под кольца, но мы тратили много сил в защите, и не хватило нашего основного центрового, Сопина, на реализации в концовке… Однако все подсели физически, такой темп игры… Хотя я доволен, мы реализовали много атак, вновь зашли в концовку. И это было моё решение: бросать на победу, не проходить. И последнюю атаку «Астаны» мы терпели, готовили соперника на последнюю атаку, не собираясь фолить: мы до этого отбились в трёх атаках, сыграв хорошо на изоляциях и сменах. И защита нам удалась, однако мяч задел ногу, и владение вновь досталось «Астане». А так, ещё полторы секунды – и мяч был бы наш», — приводит слова Коновалова пресс-служба Единой лиги.

Напомним, Самара проиграла в домашней встрече со счётом 72:74.

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