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Сергей Козин высказался о причинах поражения «Пари НН» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Сергей Козин высказался о причинах поражения «Пари НН» в матче с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин дал комментарий после поражения своей команды в матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«Поздравляю Краснодар с победой. Сегодня им повезло больше. К своим ребятам у меня претензий нет, они боролись!

Нас сломали 20 потерь и 20 подборов на чужом щите, где-то мы хорошо отзащищались, но там, где нужно было забрать подбор – не забрали.

Из 20 потерь 14 мы отдали в руки соперника – в этом основная причина нашего поражения», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

Напомним, матч завершился со счётом 75:67 (16:20, 19:19, 22:14, 18:14) в пользу «Локомотива-Кубань».

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