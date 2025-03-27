Андрей Ведищев дал комментарий после победы «Локомотива-Кубань» над «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий после победы своей команды в выездном матче с «Пари НН» в рамках Единой лиги. Встреча завершилась со счётом 75:67 (16:20, 19:19, 22:14, 18:14) в пользу краснодарцев.

»Мы очень рады одержать победу в Нижнем, здесь всегда сложно играть. Матч был очень вязкий, где-то — жёсткий, поэтому мы рады выиграть эту встречу.

Сыграли сегодня командно, сделали 20 подборов в нападении и 14 перехватов — это главные вещи, которые стоит смотреть в статистике», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

Примечательно, что краснодарцы в этой встрече сделали 20 подборов в нападении и обновили клубный рекорд сезона по этому показателю.