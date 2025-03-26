Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Црвена Звезда» разгромила «Виртус» в Евролиге

«Црвена Звезда» разгромила «Виртус» в Евролиге
Комментарии

В Белграде (Сербия) закончился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Црвена Звезда» и итальянский «Виртус».

Встреча завершилась победой сербской команды со счётом 88:52.

Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
26 марта 2025, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
88 : 52
Виртус
Болонья, Италия
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Лазич, Калинич, Добрич, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Виртус: Кординье, Холидэй, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Морган, Полонара, Жижич, Акеле

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Деян Давидовац, набравший 17 очков. 16 очков на свой счёт записал Филип Петрушев.

В составе «Виртуса» 13 очков на счету Торнике Шенгелии, 12 очков набрал Уилл Клайберн.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Лидером Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и девять поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (21 победа, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (19 побед, 11 поражений).

Материалы по теме
5 клубов-лидеров Евролиги по расходам на зарплаты игроков
Истории
5 клубов-лидеров Евролиги по расходам на зарплаты игроков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android