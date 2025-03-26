«Црвена Звезда» разгромила «Виртус» в Евролиге

В Белграде (Сербия) закончился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Црвена Звезда» и итальянский «Виртус».

Встреча завершилась победой сербской команды со счётом 88:52.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Деян Давидовац, набравший 17 очков. 16 очков на свой счёт записал Филип Петрушев.

В составе «Виртуса» 13 очков на счету Торнике Шенгелии, 12 очков набрал Уилл Клайберн.

Лидером Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и девять поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (21 победа, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (19 побед, 11 поражений).