«Панатинаикос» на выезде одолел «Маккаби» в Евролиге

В Тель-Авиве (Израиль) закончился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Маккаби» и греческий «Панатинаикос».

Встреча завершилась победой греческой команды со счётом 99:92.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кендрик Нанн, набравший 26 очков. 18 очков на свой счёт записал Хуанчо Эрнангомес.

В составе «Маккаби» 21 очко на счету Леви Рэндольфа, 15 очков набрал Джейк Коэн.

Лидером Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и девять поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (21 победа, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (20 побед, 11 поражений).