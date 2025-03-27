Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Панатинаикос» на выезде одолел «Маккаби» в Евролиге

«Панатинаикос» на выезде одолел «Маккаби» в Евролиге
Комментарии

В Тель-Авиве (Израиль) закончился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Маккаби» и греческий «Панатинаикос».

Встреча завершилась победой греческой команды со счётом 99:92.

Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
26 марта 2025, среда. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
92 : 99
Панатинаикос
Афины, Греция
Маккаби Т-А: Clark, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Мораитис, Слукас, Самонтуров, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кендрик Нанн, набравший 26 очков. 18 очков на свой счёт записал Хуанчо Эрнангомес.

В составе «Маккаби» 21 очко на счету Леви Рэндольфа, 15 очков набрал Джейк Коэн.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Лидером Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и девять поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (21 победа, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (20 побед, 11 поражений).

Материалы по теме
5 клубов-лидеров Евролиги по расходам на зарплаты игроков
Истории
5 клубов-лидеров Евролиги по расходам на зарплаты игроков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android