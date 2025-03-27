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Начало прямой трансляции
22:05 Мск
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Евролига: результаты игрового дня 26 марта

Евролига: результаты игрового дня 26 марта
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26 марта в баскетбольной Евролиге состоялись три встречи регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 26 марта:

«Анадолу Эфес» — «Баскония» — 92:76;
«Црвена Звезда» — «Виртус» — 88:52;
«Маккаби» Тель-Авив — «Панатинаикос» — 92:99.

Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
26 марта 2025, среда. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
92 : 76
Баскония
Витория, Испания
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Монеке, Саманич
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
26 марта 2025, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
88 : 52
Виртус
Болонья, Италия
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Лазич, Калинич, Добрич, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Виртус: Кординье, Холидэй, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Морган, Полонара, Жижич, Акеле
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
26 марта 2025, среда. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
92 : 99
Панатинаикос
Афины, Греция
Маккаби Т-А: Clark, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Мораитис, Слукас, Самонтуров, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу
Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Лидером регулярного чемпионата Евролиги в данный момент является греческий «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и девять поражений. На втором месте располагается турецкий «Фенербахче» (21 победа, 10 поражений). Топ-3 замыкает греческий «Панатинаикос» (20 побед, 11 поражений).

Регулярный чемпионат Евролиги закончится 14 апреля.

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