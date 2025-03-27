Евролига: результаты игрового дня 26 марта

26 марта в баскетбольной Евролиге состоялись три встречи регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 26 марта:

«Анадолу Эфес» — «Баскония» — 92:76;

«Црвена Звезда» — «Виртус» — 88:52;

«Маккаби» Тель-Авив — «Панатинаикос» — 92:99.

Лидером регулярного чемпионата Евролиги в данный момент является греческий «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и девять поражений. На втором месте располагается турецкий «Фенербахче» (21 победа, 10 поражений). Топ-3 замыкает греческий «Панатинаикос» (20 побед, 11 поражений).

Регулярный чемпионат Евролиги закончится 14 апреля.