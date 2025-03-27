34 очка Дончича и дабл-дабл Леброна помогли «Лейкерс» победить «Индиану»

В ночь с 26 на 27 марта мск на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Индиана Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:119.

В составе победителей больше всех очков набрал словенский защитник Лука Дончич, в активе которого 34 очка, семь подборов и семь передач. Его партнёр по команде Остин Ривз набрал 24 очка. Звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов. Также на его счету семь передач.

У хозяев самым результативным стал канадский лёгкий форвард Беннедикт Матурин, набравший 23 очка при пяти подборах и двух ассистах.

В следующем матче «Индиана» в гостях встретится с «Вашингтон Уизардс» 28 марта. «Лейкерс» на выезде сыграют с «Чикаго Буллз» также 28 марта.

У кого больше всех очков в НБА: