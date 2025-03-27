Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Индиана Пэйсерс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 27 марта 2025, счёт 119:120, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

34 очка Дончича и дабл-дабл Леброна помогли «Лейкерс» победить «Индиану»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 26 на 27 марта мск на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Индиана Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:119.

НБА — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 120
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Халибёртон - 16, Нембард - 16, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Несмит - 13, Топпин - 10, Уокер - 5, Макконнелл - 5, Брайант, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Ривз - 24, Хатимура - 14, Хэйс - 13, Джеймс - 13, Финни-Смит - 11, Винсент - 6, Кнехт - 3, Гудвин - 2, Вандербилт, Реддиш, Колоко, Милтон, Лень, Моррис

В составе победителей больше всех очков набрал словенский защитник Лука Дончич, в активе которого 34 очка, семь подборов и семь передач. Его партнёр по команде Остин Ривз набрал 24 очка. Звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов. Также на его счету семь передач.

У хозяев самым результативным стал канадский лёгкий форвард Беннедикт Матурин, набравший 23 очка при пяти подборах и двух ассистах.

В следующем матче «Индиана» в гостях встретится с «Вашингтон Уизардс» 28 марта. «Лейкерс» на выезде сыграют с «Чикаго Буллз» также 28 марта.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Да что вообще происходит? Игроков НБА сносит волна загадочных недугов
Да что вообще происходит? Игроков НБА сносит волна загадочных недугов

У кого больше всех очков в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android