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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Милуоки» в матче НБА

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Милуоки» в матче НБА
Getty Images
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В ночь с 26 на 27 марта мск на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Денвер Наггетс» и «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:117.

НБА — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
127 : 117
Милуоки Бакс
Милуоки
Денвер Наггетс: Йокич - 39, Портер - 23, Браун - 19, Маррей - 17, Уотсон - 12, Гордон - 7, Уэстбрук - 6, Пикетт - 4, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар
Милуоки Бакс: Лопес - 26, Роллинз - 17, Трент-мл. - 16, Принс - 15, Грин - 15, Портер - 12, Кузма - 10, Коннотон - 6, Ливингстон, Буей, Умуде, Смит, Нэнс, Джексон

В составе победителей самыми результативными стали сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 39 очков, 10 подборов и 10 передач, и американский форвард Майкл Портер, на счету которого дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов.

В составе «Милуоки» самым результативным стал американский центровой Брук Лопес, набравший 26 очков и сделавший семь подборов и три передачи.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
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