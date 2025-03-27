Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Милуоки» в матче НБА

В ночь с 26 на 27 марта мск на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Денвер Наггетс» и «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:117.

В составе победителей самыми результативными стали сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 39 очков, 10 подборов и 10 передач, и американский форвард Майкл Портер, на счету которого дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов.

В составе «Милуоки» самым результативным стал американский центровой Брук Лопес, набравший 26 очков и сделавший семь подборов и три передачи.