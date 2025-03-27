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Победные очки 40-летнего Леброна Джеймса под сирену в матче «Лейкерс» с «Индианой»

Победные очки 40-летнего Леброна Джеймса под сирену в матче «Лейкерс» с «Индианой»
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На арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в американском Индианаполисе недавно завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 120:119.

НБА — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 120
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Халибёртон - 16, Нембард - 16, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Несмит - 13, Топпин - 10, Уокер - 5, Макконнелл - 5, Брайант, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Ривз - 24, Хатимура - 14, Хэйс - 13, Джеймс - 13, Финни-Смит - 11, Винсент - 6, Кнехт - 3, Гудвин - 2, Вандербилт, Реддиш, Колоко, Милтон, Лень, Моррис

За 10 секунд до конца матча «Индиана» выигрывала со счётом 119:118 и проводила атаку, которую неточным броском завершил канадский защитник Беннедикт Матурин, ставший самым результативным игроком своей команды. В оставшиеся секунды «Лейкерс» разогнали атаку, которую броском завершил словенский защитник Лука Дончич. Мяч отскочил от корзины и звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс эффектно добавил сверху под сирену, чем принёс победу гостям.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По итогам встречи Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 13 очков и 13 подборов. Также на его счету семь передач.

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