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«Бостон» разгромил «Финикс», несмотря на 30 очков Дюранта

«Бостон» разгромил «Финикс», несмотря на 30 очков Дюранта
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В ночь с 26 на 27 марта мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Финикс Санз» и «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 132:102.

НБА — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
102 : 132
Бостон Селтикс
Бостон
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 14, Ричардс - 10, Бол - 8, Мартин - 8, Джонс - 8, Данн - 6, Игодаро - 6, Гиллеспи - 5, Ли - 3, Аллен - 2, Моррис - 2, О'Нил, Мицич, Пламли
Бостон Селтикс: Порзингис - 30, Браун - 24, Холидэй - 16, Уайт - 16, Хорфорд - 16, Хозер - 11, Притчард - 7, Кета - 4, Крэйг - 3, Шейерман - 3, Корнет - 2, Уолш

В составе победителей самыми результативными стали центровой из Доминиканской Республики Эл Хорфорд, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов, и латвийский форвард Кристапс Порзингис, на счету которого 30 очков, восемь подборов и две передачи.

В составе «Финикса» самым результативным стал американский форвард Кевин Дюрант, набравший 30 очков и сделавший один подбор и две передачи.

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Турнирная таблица НБА
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