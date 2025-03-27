«Бостон» разгромил «Финикс», несмотря на 30 очков Дюранта

В ночь с 26 на 27 марта мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Финикс Санз» и «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 132:102.

В составе победителей самыми результативными стали центровой из Доминиканской Республики Эл Хорфорд, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов, и латвийский форвард Кристапс Порзингис, на счету которого 30 очков, восемь подборов и две передачи.

В составе «Финикса» самым результативным стал американский форвард Кевин Дюрант, набравший 30 очков и сделавший один подбор и две передачи.