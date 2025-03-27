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Результаты игрового дня НБА 27 марта: как сыграл Леброн Джеймс, сколько очков у Дончича, Йокича и Дюранта, у кого трипл-дабл

Результаты игрового дня НБА 27 марта: трипл-дабл Йокича, решающий бросок Леброна
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В ночь с 26 на 27 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата состоялось пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 27 марта:

  • «Финикс Санз» — «Бостон Селтикс» — 102:132;
  • «Денвер Наггетс» — «Милуоки Бакс» — 127:117;
  • «Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:126;
  • «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 86:116;
  • «Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:120.

Самым результативным игроком дня стал сербский тяжёлый форвард «Денвера» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл: 39 очков, 10 подборов и 10 передач. Словенский защитник «Лейкерс» Лука Дончич набрал 34 очка. В активе тяжёлого форварда «Никс» Карла-Энтони Таунса дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов.

40-летний лидер «Лейкерс» и звезда НБА Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 13 очков и 13 подборов. Кроме того, он принёс победу своей команде, эффектно добавив сверху под сирену. Американский лёгкий форвард Кевин Дюрант набрал 30 очков, но не смог принести победу своей команде.

НБА — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
102 : 132
Бостон Селтикс
Бостон
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 14, Ричардс - 10, Бол - 8, Мартин - 8, Джонс - 8, Данн - 6, Игодаро - 6, Гиллеспи - 5, Ли - 3, Аллен - 2, Моррис - 2, О'Нил, Мицич, Пламли
Бостон Селтикс: Порзингис - 30, Браун - 24, Холидэй - 16, Уайт - 16, Хорфорд - 16, Хозер - 11, Притчард - 7, Кета - 4, Крэйг - 3, Шейерман - 3, Корнет - 2, Тейтум, Уолш
НБА — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
127 : 117
Милуоки Бакс
Милуоки
Денвер Наггетс: Йокич - 39, Портер - 23, Браун - 19, Маррей - 17, Уотсон - 12, Гордон - 7, Уэстбрук - 6, Пикетт - 4, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар
Милуоки Бакс: Лопес - 26, Роллинз - 17, Трент-мл. - 16, Принс - 15, Грин - 15, Портер - 12, Кузма - 10, Коннотон - 6, Ливингстон, Буей, Умуде, Смит, Нэнс, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 126
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Таунс - 34, Ануноби - 28, Бриджес - 17, Пэйн - 15, Харт - 7, Ачиува - 6, Шамет - 6, Колек, Райт, Боучэмп, Такер, Уотсон, Робинсон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 27, Пауэлл - 19, Зубац - 18, Джонс - 12, Данн - 9, Батюм - 6, Богданович - 4, Симмонс - 2, Коффи, Юбэнкс, Браун, Миллз
НБА — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
86 : 116
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Клэкстон - 22, Уильямс - 13, Уилсон - 10, Миллер-Уайтхэд - 9, Уотфорд - 9, Джонсон - 8, Расселл - 5, Клауни - 5, Льюис - 5, Мартин, Шарп, Томас
Торонто Рэпторс: Робинсон - 23, Могбо - 16, Барнс - 15, Барретт - 15, Агбаджи - 12, Уолтер - 11, Баттл - 8, Суидер - 7, Шид - 7, Лоусон - 2, Куикли, Темпл, Пёлтль
НБА — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 120
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Халибёртон - 16, Нембард - 16, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Несмит - 13, Топпин - 10, Уокер - 5, Макконнелл - 5, Брайант, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Ривз - 24, Хатимура - 14, Хэйс - 13, Джеймс - 13, Финни-Смит - 11, Винсент - 6, Кнехт - 3, Гудвин - 2, Вандербилт, Реддиш, Колоко, Милтон, Лень, Моррис
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