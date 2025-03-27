Результаты игрового дня НБА 27 марта: трипл-дабл Йокича, решающий бросок Леброна

В ночь с 26 на 27 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата состоялось пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Все результаты игрового дня НБА 27 марта:
- «Финикс Санз» — «Бостон Селтикс» — 102:132;
- «Денвер Наггетс» — «Милуоки Бакс» — 127:117;
- «Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:126;
- «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 86:116;
- «Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:120.
Самым результативным игроком дня стал сербский тяжёлый форвард «Денвера» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл: 39 очков, 10 подборов и 10 передач. Словенский защитник «Лейкерс» Лука Дончич набрал 34 очка. В активе тяжёлого форварда «Никс» Карла-Энтони Таунса дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов.
40-летний лидер «Лейкерс» и звезда НБА Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 13 очков и 13 подборов. Кроме того, он принёс победу своей команде, эффектно добавив сверху под сирену. Американский лёгкий форвард Кевин Дюрант набрал 30 очков, но не смог принести победу своей команде.
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