Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: расписание матчей на 27 марта

Единая лига: расписание матчей на 27 марта
Комментарии

В четверг, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогут увидеть всего один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Единая лига. Расписание матчей на 27 марта:

19:00 мск — МБА-МАИ — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Возглавляет турнирную таблицу Единой лиги в настоящий момент московский клуб ЦСКА. На счету армейцев 34 победы и пять поражений. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого аналогичная разница побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (33 победы — семь поражений).

Материалы по теме
Атакующая феерия ЦСКА и вторая победа «Астаны» в сезоне. Итоги дня в Единой лиге
Атакующая феерия ЦСКА и вторая победа «Астаны» в сезоне. Итоги дня в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android