В четверг, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогут увидеть всего один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Единая лига. Расписание матчей на 27 марта:
19:00 мск — МБА-МАИ — «Уралмаш».
Возглавляет турнирную таблицу Единой лиги в настоящий момент московский клуб ЦСКА. На счету армейцев 34 победы и пять поражений. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого аналогичная разница побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (33 победы — семь поражений).