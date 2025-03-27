В четверг, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогут увидеть всего один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Единая лига. Расписание матчей на 27 марта:

19:00 мск — МБА-МАИ — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 27 марта 2025, четверг. 19:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Возглавляет турнирную таблицу Единой лиги в настоящий момент московский клуб ЦСКА. На счету армейцев 34 победы и пять поражений. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого аналогичная разница побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (33 победы — семь поражений).