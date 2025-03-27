Леброн Джеймс — о Стивене Эй Смите: сидит в трусах с мороженым и наслаждается

40-летний игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался в адрес популярного аналитика Стивена Эй Смита по поводу реакции на конфликт между ними на матче «озёрников».

«Он как будто в туре Тейлор Свифт. Начинает с «я не хотел это обсуждать, но раз видео утекло, придётся высказаться». Серьёзно? Единственный, кто ждал этого видео больше всех, — это он сам.

Он пропустил весь смысл. Я никогда не запрещу критиковать игроков — это работа аналитиков. Но когда переходят на личности, моя работа — защищать свою семью и команду. Знаю, он сейчас улыбается до ушей, сидит на диване в своих трусах с мороженым и наслаждается этим моментом», — сказал Леброн в подкасте The Pat McAfee Show.