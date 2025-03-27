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Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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Евролига: расписание матчей на 27 марта

Евролига: расписание матчей на 27 марта
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В четверг, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Евролига. Расписание матчей на 27 марта:

22:00 мск — АСВЕЛ — «Жальгирис»;
22:15 мск — «Олимпиакос» — «Монако»;
22:30 мск — «Олимпия» — «Барселона»;
22:30 мск — «Бавария» — «Партизан».

Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
27 марта 2025, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
27 марта 2025, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
27 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
27 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и девять поражений. На второй позиции располагается «Фенербахче» (21 победа, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (20 побед, 11 поражений).

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