В четверг, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Евролига. Расписание матчей на 27 марта:

22:00 мск — АСВЕЛ — «Жальгирис»;

22:15 мск — «Олимпиакос» — «Монако»;

22:30 мск — «Олимпия» — «Барселона»;

22:30 мск — «Бавария» — «Партизан».

Лидером Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и девять поражений. На второй позиции располагается «Фенербахче» (21 победа, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (20 побед, 11 поражений).