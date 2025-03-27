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Популярное издание Yahoo Sports оценило перспективы Егора Дёмина

Популярное издание Yahoo Sports оценило перспективы Егора Дёмина
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Издание Yahoo Sports оценило перспективы 18-летнего разыгрывающего защитника Егора Дёмина, выступающего за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

В издании сравнили Дёмина с защитником «Чикаго Буллз» Джошем Гидди и игроком «Орландо Мэджик» Энтони Блэком.

«Дёмин отлично владеет мячом благодаря своим габаритам, росту, позволяющему разглядеть бреши среди защитников, и дальновидности при выполнении любого паса. Он придаёт скорость своим передачам и делает их точными. Это естественный навык для него — то, как он манипулирует защитниками, а затем плавно отдаёт креативные передачи при дриблинге.

Ему пригодится его баскетбольный IQ при игре без мяча. До прихода в Бригам Янг он играл за мадридский «Реал» и преуспел в его системе, демонстрируя сильные инстинкты проникать и перемещаться на открытое пространство. Габариты Дёмина дают ему универсальность в обороне. Он хорошо работает ногами, сочетая её с длиной своих рук.

Сомнения: в его бросковых показателях не так много показателей, которые внушают оптимизм. Он реализовал менее 70% своих штрафных бросков в сезоне, и у него не очень хорошо получается выполнять сложные броски. Егор обладает точностью в 18% со средней дистанции, 27,1% — трёхочковые. Кроме того, с жёсткой механикой и шаткой способностью создавать свои собственные ситуации для броска под давлением ему явно предстоит пройти довольно долгий путь.

Несмотря на то что он двигается грациозно, ему не хватает быстрого первого шага и рывка. Большинство его бросков в прыжке вызывают серьёзные проблемы, и даже проходы под кольцо даются ему нелегко. Несмотря на свои габариты, он также не умеет забивать сверху, что является особой проблемой, поскольку ему трудно реализовать момент при физическом контакте», — говорится в статье.

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