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Стивен Эй Смит — о конфликте с Леброном Джеймсом: если бы он коснулся меня, то я бы ударил

Стивен Эй Смит — о конфликте с Леброном Джеймсом: если бы он коснулся меня, то я бы ударил
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит обвинил 40-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса из коллектива «Лос-Анджелес Лейкерс» во лжи, отреагировав на комментарий Леброна по поводу их диалога на игре «озёрников».

«Скажу прямо: у меня есть проблема с Леброном Джеймсом. Он несёт полную чушь. И особенно в этом случае — когда дело касается его сына, он просто нагло врёт.

Когда ты выйдешь на пенсию, давай посмотрим, как много я о тебе буду говорить тогда. Ты не будешь иметь значения. Обещаю.

Если бы этот человек распустил свои руки, то я бы сразу врезал ему. Сразу. Королей не обвиняют. Видимо, поэтому он не мой король», — приводит слова Эй Смита издание Basketvall Forever.

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