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Леброн отреагировал на слова Стивена Эй Смита про возможность ударить Джеймса

Леброн отреагировал на слова Стивена Эй Смита про возможность ударить Джеймса
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40-летний звёздный американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», в социальных сетях выложил видео с журналистом и аналитиком Стивеном Эй Смитом, который заявил, что в случае, если Леброн распустил бы руки в его сторону, то Эй Смит ударил бы Джеймса.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

«БУМ-БАХ-БУМММ», — подписал видео с боксирующим Эй Смитом Леброн.

Перед тем как Эй Смит заявил о готовности ударить Леброна в момент конфликта, Джеймс заявил, что его работа — защищать свою семью и команду.

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