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Леброн Джеймс высказался о критике в свой адрес из-за флопов и о работе Джей Джей Редика

Леброн Джеймс высказался о критике в свой адрес из-за флопов и о работе Джей Джей Редика
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40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о критике в свой адрес из-за флопов, также рассказав о работе главного тренера «озёрников» Джей Джей Редика.

«Все говорят, что я постоянно симулирую. Интересно, почему тогда за последние пять-шесть лет я стабильно нахожусь в нижней половине по количеству штрафных за игру?

Джей Джей живёт баскетболом 24/7. Если мы проиграли или сыграли плохо, можете забыть про сон. Он — засранец, и я обожаю это», — сказал Леброн в подкасте The Pat McAfee Show.

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