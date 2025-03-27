Дёмин — третий среди проспектов Восточного региона «Мартовского безумия» от SI

18-летний российской разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), расположился на третьем месте среди проспектов Восточного региона «Мартовского безумия» по версии издания Sports Illustrated.

Рейтинг проспектов Восточного региона «Мартовского безумия» по версии издания Sports Illustrated:

1. Купер Флэгг («Дьюк Блю Девилз»).

2. Картер Брайант («Аризона Уайлдкэтс»).

3. Егор Дёмин (Университет Бригама Янга).

4. Лабарон Филон («Алабама Кримсон Тайд»).

Ранее популярное издание Yahoo Sports оценило перспективы Егора Дёмина, обозначив слабые и сильные места игрока для выступлений в НБА.