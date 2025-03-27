Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком НБА, забросившим победный мяч с сиреной
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40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции лёгкого форварда, стал самым возрастным игроком североамериканской лиги, забросившим победный мяч с сиреной — баззер-биттер.
Леброн стал автором победного мяча в игре с «Индианой Пэйсерс», завершившейся со счётом 120:119.
НБА — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 120
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Халибёртон - 16, Нембард - 16, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Несмит - 13, Топпин - 10, Уокер - 5, Макконнелл - 5, Брайант, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Ривз - 24, Хатимура - 14, Хэйс - 13, Джеймс - 13, Финни-Смит - 11, Винсент - 6, Кнехт - 3, Гудвин - 2, Вандербилт, Реддиш, Колоко, Милтон, Лень, Моррис
В составе победителей больше всех очков набрал словенский защитник Лука Дончич, в активе которого 34 очка, семь подборов и семь передач. Его партнёр по команде Остин Ривз набрал 24 очка. Звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов. Также на его счету семь передач.
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