Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком НБА, забросившим победный мяч с сиреной

40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции лёгкого форварда, стал самым возрастным игроком североамериканской лиги, забросившим победный мяч с сиреной — баззер-биттер.

Леброн стал автором победного мяча в игре с «Индианой Пэйсерс», завершившейся со счётом 120:119.

В составе победителей больше всех очков набрал словенский защитник Лука Дончич, в активе которого 34 очка, семь подборов и семь передач. Его партнёр по команде Остин Ривз набрал 24 очка. Звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов. Также на его счету семь передач.