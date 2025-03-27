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Руководство «ПСЖ» подтвердило переговоры с НБА по запуску совместного проекта в Европе

Руководство «ПСЖ» подтвердило переговоры с НБА по запуску совместного проекта в Европе
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Руководство французской футбольной команды «ПСЖ» подтвердило переговоры с представителями Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые прошли зимой 2025 года.

«Мы выразили свою заинтересованность», — приводит слова представителя «ПСЖ» издание Eurohoops.

Сообщается, что катарцами были предложены различные варианты, включая прямое приобретение существующей парижской команды или формирование новой команды, отдельной от «ПСЖ», путём сотрудничества с другими заинтересованными сторонами.

Ожидается, что в ближайшие часы будет достигнут значительный прогресс в реализации плана НБА по закреплению на континенте. На сегодня запланирована пресс-конференция Совета управляющих с участием комиссионера лиги Адама Сильвера.

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