Кайри Ирвинг перенёс операцию на повреждённом колене

32-летний австралийский и американский разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», перенёс операцию левом колене из-за порванной крестообразной связки, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг перенёс успешную операцию по восстановлению повреждённого левого коленного сустава в среду в больнице специальной хирургии в Нью-Йорке.

Операцию провёл главный специалист по спортивной медицине доктор Райли Дж. Уильямс», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее стала известна позиция «Далласа» по дальнейшему сотрудничеству с Кайри Ирвингом.