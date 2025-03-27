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Кайри Ирвинг перенёс операцию на повреждённом колене

Кайри Ирвинг перенёс операцию на повреждённом колене
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32-летний австралийский и американский разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», перенёс операцию левом колене из-за порванной крестообразной связки, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг перенёс успешную операцию по восстановлению повреждённого левого коленного сустава в среду в больнице специальной хирургии в Нью-Йорке.

Операцию провёл главный специалист по спортивной медицине доктор Райли Дж. Уильямс», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее стала известна позиция «Далласа» по дальнейшему сотрудничеству с Кайри Ирвингом.

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Названа позиция «Далласа» по дальнейшему сотрудничеству с Кайри Ирвингом — источник
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