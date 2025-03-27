Лидер «Бостона» Тейтум пропустил матч с «Финиксом» из-за травмы
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27-летний американский профессиональный баскетболист Джейсон Тейтум, выступающий за команду «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, пропустил матч с «Финикс Санз», закончившийся победой «Бостона» со счётом 132:102, из-за растяжения лодыжки.
НБА — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
102 : 132
Бостон Селтикс
Бостон
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 14, Ричардс - 10, Бол - 8, Мартин - 8, Джонс - 8, Данн - 6, Игодаро - 6, Гиллеспи - 5, Ли - 3, Аллен - 2, Моррис - 2, О'Нил, Мицич, Пламли
Бостон Селтикс: Порзингис - 30, Браун - 24, Холидэй - 16, Уайт - 16, Хорфорд - 16, Хозер - 11, Притчард - 7, Кета - 4, Крэйг - 3, Шейерман - 3, Корнет - 2, Тейтум, Уолш
Джейсон получил травму во время матча с «Сакраменто Кингз», когда в третьей четверти матча исполнял трёхочковый бросок через литовского форварда Домантаса Сабониса. Домантас выпрыгнул и поставил свои ноги в место приземления Тейтума, который неудачно приземлился и повредил ногу. Джейсон реализовал свой бросок, а судьи зафиксировали фол, поскольку литовец нарушил «цилиндр» соперника, подвергая того травме.
Примет ли Тейтум участие в следующем матче, неизвестно.
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