Лидер «Бостона» Тейтум пропустил матч с «Финиксом» из-за травмы

27-летний американский профессиональный баскетболист Джейсон Тейтум, выступающий за команду «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, пропустил матч с «Финикс Санз», закончившийся победой «Бостона» со счётом 132:102, из-за растяжения лодыжки.

Джейсон получил травму во время матча с «Сакраменто Кингз», когда в третьей четверти матча исполнял трёхочковый бросок через литовского форварда Домантаса Сабониса. Домантас выпрыгнул и поставил свои ноги в место приземления Тейтума, который неудачно приземлился и повредил ногу. Джейсон реализовал свой бросок, а судьи зафиксировали фол, поскольку литовец нарушил «цилиндр» соперника, подвергая того травме.

Примет ли Тейтум участие в следующем матче, неизвестно.