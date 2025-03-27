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Леброн прояснил намерения в отношении Майкла Джордана по окончании карьеры

Леброн прояснил намерения в отношении Майкла Джордана по окончании карьеры
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джемс признался, что после окончания карьеры хотел бы сблизиться с легендой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.

«Эм Джей не хочет со мной общаться, пока я играю. Но когда закончу, хочу с ним сблизиться», — сказал Леброн в подкасте The Pat McAfee Show.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд.

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