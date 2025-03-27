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Леброн раскрыл, после чего стал с Коби Брайантом как одна семья

Леброн раскрыл, после чего стал с Коби Брайантом как одна семья
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джемс признался, что после перехода в калифорнийскую команду сильно сблизился с легендой «озёрников» Коби Брайантом.

«Мы с Коби не имели реальных отношений до Олимпиады. Но после того, как он ушёл из баскетбола, а я стал «озёрником», мы стали как одна семья», — сказал Леброн в подкасте The Pat McAfee Show.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд. Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.

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