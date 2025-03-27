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«С начальником». Тимофей Мозгов встретился с Андреем Кириленко

«С начальником». Тимофей Мозгов встретился с Андреем Кириленко
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал общее фото с другим прославленным игроком — президентом Российский федерации баскетбола Андреем Кириленко.

«Обсуждаем с начальником мою кандидатуру на пост главного менеджера по экипировке! Есть шанс», — подписал фото Мозгов.

Фото: Из личного архива Тимофея Мозгова

Ранее Кириленко поделился мыслями о проблеме подавления индивидуальности ради командных успехов. По мнению Кириленко, данная проблема тянется ещё с детства.

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