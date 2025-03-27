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«Почему тебя не было на поминальной службе по Коби?» Эй Смит жёстко ответил Леброну

«Почему тебя не было на поминальной службе по Коби?» Эй Смит жёстко ответил Леброну
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит в резкой форме ответил лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу. Ранее тот разместил видео, где Эй Смит боксирует, сопроводив его комментарием: «БУМ-БАХ-БУМММ». Перепалка между Леброном и Стивеном началась после критики, которую эксперт позволил себе в адрес сына Леброна Бронни.

«Полагаю, он должен быть доволен, что я раньше не поднимал эту тему. Я никогда по-настоящему не обсуждал, почему тебя не было на поминальной службе по Коби Брайанту. Не обсуждал, почему ты не присутствовал на церемонии включения Дуэйна Уэйда в Зал славы баскетбола», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

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