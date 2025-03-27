«Ещё один MVP». Игрок НХЛ Натан Маккиннон посетил матч НБА

Известный канадский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Милуоки Бакс». Соответствующими фотографиями поделилась пресс-служба «Денвера».

«Ещё один MVP на арене», — говорится в сообщении «Денвера».

Фото: Denver Nuggets

Фото: Denver Nuggets

Напомним, матч между «Денвером» и «Милуоки» закончился со счётом 127:117 в пользу «Наггетс». «Денвер» в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 46 побед и 28 поражений. «Милуоки» располагается на шестой позиции на Востоке (40 побед, 32 поражения).

Рекорды НБА: