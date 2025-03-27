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«Ещё один MVP». Игрок НХЛ Натан Маккиннон посетил матч НБА

«Ещё один MVP». Игрок НХЛ Натан Маккиннон посетил матч НБА
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Известный канадский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Милуоки Бакс». Соответствующими фотографиями поделилась пресс-служба «Денвера».

НБА — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
127 : 117
Милуоки Бакс
Милуоки
Денвер Наггетс: Йокич - 39, Портер - 23, Браун - 19, Маррей - 17, Уотсон - 12, Гордон - 7, Уэстбрук - 6, Пикетт - 4, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар
Милуоки Бакс: Лопес - 26, Роллинз - 17, Трент-мл. - 16, Принс - 15, Грин - 15, Портер - 12, Кузма - 10, Коннотон - 6, Ливингстон, Буей, Умуде, Смит, Нэнс, Джексон

«Ещё один MVP на арене», — говорится в сообщении «Денвера».

Фото: Denver Nuggets

Фото: Denver Nuggets

Напомним, матч между «Денвером» и «Милуоки» закончился со счётом 127:117 в пользу «Наггетс». «Денвер» в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 46 побед и 28 поражений. «Милуоки» располагается на шестой позиции на Востоке (40 побед, 32 поражения).

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