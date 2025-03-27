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Леброн Джеймс ответил, сумел бы он быть успешным в предыдущие эпохи НБА

Леброн Джеймс ответил, сумел бы он быть успешным в предыдущие эпохи НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил критикам. Ранее в адрес Леброна не раз звучали комментарии, в которых утверждалось, что он не смог бы успешно выступать в предыдущих эпохах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По мнению Леброна, это не так.

«Говорят, я бы не потянул в их эпоху. Да я бы играл в любой эпохе», — сказал Леброн в подкасте The Pat McAfee Show.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в 61 матче, где в среднем набирал 24,7 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 8,4 передачи.

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