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ESPN US назвал самого разрекламированного молодого российского баскетболиста

ESPN US назвал самого разрекламированного молодого российского баскетболиста
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Известное издание ESPN US представило материал, посвящённый российскому игроку Егору Дёмину. В настоящий момент спортсмен выступает в NCAA, где представляет университет Бригама Янга.

«Дёмин превратился, пожалуй, в самого разрекламированного молодого игрока, которого когда-либо знала Россия», — говорится, помимо прочего, в тексте издания.

Напомним, Егор принимает участие в в «Мартовском безумии» NCAA. За право пробиться в следующий раунд его команда встретится с университетом Алабамы. Команды сыграют в ночь на 28 марта мск.

Ранее «Чемпионат» представил адаптированный на русский язык материал от The Athletic о Егоре.

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