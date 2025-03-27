ESPN US назвал самого разрекламированного молодого российского баскетболиста

Известное издание ESPN US представило материал, посвящённый российскому игроку Егору Дёмину. В настоящий момент спортсмен выступает в NCAA, где представляет университет Бригама Янга.

«Дёмин превратился, пожалуй, в самого разрекламированного молодого игрока, которого когда-либо знала Россия», — говорится, помимо прочего, в тексте издания.

Напомним, Егор принимает участие в в «Мартовском безумии» NCAA. За право пробиться в следующий раунд его команда встретится с университетом Алабамы. Команды сыграют в ночь на 28 марта мск.

Ранее «Чемпионат» представил адаптированный на русский язык материал от The Athletic о Егоре.

Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес команды Егора Дёмина: