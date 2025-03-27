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МБА-МАИ — Уралмаш, результат матча 27 марта 2025, счет 79:85, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Уралмаш» на выезде победил МБА-МАИ в матче Единой лиги
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого МБА-МАИ принимала «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась победой гостей. Счёт матча — 85:79 (23:29, 24:10, 20:17, 18:23).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
79 : 85
Уралмаш
Екатеринбург
МБА-МАИ: Певнев - 15, Воронов - 14, Зубков - 12, Белоусов - 10, Барашков - 8, Личутин - 8, Трушкин - 6, Минченко - 4, Коновалов - 2, Касаткин, Сорокин, Савченко
Уралмаш: Мартин - 17, Даглас - 14, Эллис - 12, Далтон - 11, Белянков - 9, Попов - 7, Карданахишвили - 5, Новиков - 4, Пынько - 4, Ивлев - 2, Акрамов

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин. На его счету очков 17 очков, три подбора и девять передач. В составе МБА-МАИ лучшую результативность продемонстрировал форвард Данил Певнев. В его активе 15 очков, четыре подбора и одна передача.

В следующем туре МБА-МАИ на домашней площадке сыграет с «Астаной». Встреча состоится 30 марта и начнётся в 16:00 мск. «Уралмаш» 30 марта пример красноярский «Енисей». Начало игра запланировано на 15:00 по московскому времени.

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