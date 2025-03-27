«Уралмаш» на выезде победил МБА-МАИ в матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого МБА-МАИ принимала «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась победой гостей. Счёт матча — 85:79 (23:29, 24:10, 20:17, 18:23).

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин. На его счету очков 17 очков, три подбора и девять передач. В составе МБА-МАИ лучшую результативность продемонстрировал форвард Данил Певнев. В его активе 15 очков, четыре подбора и одна передача.

В следующем туре МБА-МАИ на домашней площадке сыграет с «Астаной». Встреча состоится 30 марта и начнётся в 16:00 мск. «Уралмаш» 30 марта пример красноярский «Енисей». Начало игра запланировано на 15:00 по московскому времени.

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