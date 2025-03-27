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Единая лига: результаты игрового дня 27 марта

Единая лига: результаты игрового дня 27 марта
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Сегодня, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату был запланирован один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты 27 марта:

МБА-МАИ – «Уралмаш» – 79:85.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
79 : 85
Уралмаш
Екатеринбург
МБА-МАИ: Певнев - 15, Воронов - 14, Зубков - 12, Белоусов - 10, Барашков - 8, Личутин - 8, Трушкин - 6, Минченко - 4, Коновалов - 2, Касаткин, Сорокин, Савченко
Уралмаш: Мартин - 17, Даглас - 14, Эллис - 12, Далтон - 11, Белянков - 9, Попов - 7, Карданахишвили - 5, Новиков - 4, Пынько - 4, Ивлев - 2, Акрамов

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 34 победы при пяти поражениях. На второй позиции располагается петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС. В активе клуба из Казани 33 победы и семь поражений.

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