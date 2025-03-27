Единая лига: результаты игрового дня 27 марта

Сегодня, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату был запланирован один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты 27 марта:

МБА-МАИ – «Уралмаш» – 79:85.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 34 победы при пяти поражениях. На второй позиции располагается петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС. В активе клуба из Казани 33 победы и семь поражений.

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