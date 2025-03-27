Леброн вспомнил о детали перед первой выездной игрой с «Кливлендом» после перехода в «Хит»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил свою первую выездную игру с «Кливленд Кавальерс» в 2010 году, когда он только начал играть за «Майами Хит». Напомним, решение игрока перейти в «Майами» было воспринято многими болельщиками «Кливленда» крайне негативно.

«2 декабря 2010 года. Моя первая игра в Кливленде после перехода. Я остановился в отеле… И именно тогда я понял: люди не то чтобы сильно переживали или вообще понимали, что происходит. Они просто хотели быть частью хаоса

Я захожу в лифт, чтобы спуститься вниз, сесть на автобус и отправиться на арену. Лифт открывается, а там два парня. Обычные ребята. И угадайте, что на них надето? Футболки с надписью F**k LBJ. Чёрные такие, с красными буквами.

Я смотрю на них, они смотрят на меня. И тут они такие: «Чувак, мы тебя обожаем, правда. Мы просто тут, чтобы посмотреть на всё это шоу. Мы вообще-то тебя любим, серьёзно. Удачи в игре!» – сказал Леброн в подкасте The Pat McAfee Show.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: