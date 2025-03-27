«Его предел — только небо». Тренер Егора Дёмина в США высказался о россиянине

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг поделился мнением о российском игроке команды Егоре Дёмине.

«Он обладает зрелым подходом к решению проблем. Его предел — только небо. Ему 18 лет, только что исполнилось 19. У него всё отлично», — приводит слова Янга ESPN US.

Напомним, Егор принимает участие в в «Мартовском безумии» NCAA. За право пробиться в следующий раунд его команда встретится с университетом Алабамы. Матч состоится в ночь на 28 марта мск.

Ранее «Чемпионат» представил адаптированный на русский язык материал от The Athletic о Дёмине.

Егор Дёмин тренируется на базе «Орландо Мэджик»: