Состоялась жеребьёвка Евробаскета-2025

Состоялась жеребьёвка мужского чемпионата Европы по баскетболу 2025 года. Соревнования пройдут с 27 августа по 5 сентября на территории нескольких стран: Латвии, Финляндии, Польши и Кипра. Финальный этап пройдет в латвийской столице Риге с 6 по 14 сентября. Участие в турнире примут 24 национальные команды, которые будут распределены по четырём группам.

Евробаскет-2025. Жеребьёвка финального раунда:

Группа A: Сербия, Латвия, Чехия, Турция, Эстония, Португалия;

Группа B: Германия, Литва, Черногория, Финляндия, Великобритания, Швеция;

Группа C: Испания, Греция, Италия, Грузия, Босния и Герцеговина, Кипр;

Группа D: Франция, Словения, Польша, Израиль, Бельгия, Исландия.

Фото: https://www.fiba.basketball

Достижения сборных России по баскетболу: