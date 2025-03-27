Состоялась жеребьёвка Евробаскета-2025

Состоялась жеребьёвка мужского чемпионата Европы по баскетболу 2025 года. Соревнования пройдут с 27 августа по 5 сентября на территории нескольких стран: Латвии, Финляндии, Польши и Кипра. Финальный этап пройдет в латвийской столице Риге с 6 по 14 сентября. Участие в турнире примут 24 национальные команды, которые будут распределены по четырём группам.
Евробаскет-2025. Жеребьёвка финального раунда:
Группа A: Сербия, Латвия, Чехия, Турция, Эстония, Португалия;
Группа B: Германия, Литва, Черногория, Финляндия, Великобритания, Швеция;
Группа C: Испания, Греция, Италия, Грузия, Босния и Герцеговина, Кипр;
Группа D: Франция, Словения, Польша, Израиль, Бельгия, Исландия.
Фото: https://www.fiba.basketball
Достижения сборных России по баскетболу: