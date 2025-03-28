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АСВЕЛ победил «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги

АСВЕЛ победил «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги
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Завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого АСВЕЛ принимал «Жальгирис». Встреча закончилась со счётом 88:79 (23:18, 17:16, 23:27, 25:18) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
27 марта 2025, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
88 : 79
Жальгирис
Каунас, Литва
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Кабенга Мбия, Бентил
Жальгирис: Уонг, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Самым результативным игроком в составе АСВЕЛа стал разыгрывающий Тео Маледон. Он набрал 19 очков. Также в его активе один подбор и шесть результативных передач. У «Жальгириса» лучшую результативность продемонстрировал защитник Сильвен Франсиско, на счету которого 19 очков, три подбора и восемь передач.

В следующем туре соревнований АСВЕЛ на выезде сыграет с «Басконией». Встреча состоится 4 апреля и начнётся в 21:30 мск. «Жальгирис» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с «Партизаном». Матч состоится 3 апреля в Литве, начало — в 20:00 мск.

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