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«Монако» на выезде победил «Олимпиакос» в матче Евролиги

«Монако» на выезде победил «Олимпиакос» в матче Евролиги
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Завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого встречались «Олимпиакос» и «Монако». Игра закончилась со счётом 80:77 (23:15, 12:22, 23:23, 22:17) в пользу гостей.

Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
27 марта 2025, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
77 : 80
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Райт, Митру-Лонг, Ларенцакис, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Маккиссик, Фурнье
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Папаяннис, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Стразель, Калатес, Джеймс

Самым результативным в составе победителей стал форвард Джарон Блоссомгейм. Он набрал 18 очков и совершил пять подборов. У «Олимпиакоса» лучшую результативность показал форвард Александар Везенков, на счету которого 21 очко, шесть подборов и три передачи.

В следующем туре соревнований «Олимпиакос» на выезде сыграет с берлинской «Альбой». Встреча состоится 4 апреля и начнётся в 21:00 мск. «Монако» в следующем туре примет «Панатинаикос». Матч пройдёт 3 апреля, начало — в 20:00 мск.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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