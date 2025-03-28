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«Бавария» победила «Партизан» в Евролиге

«Бавария» победила «Партизан» в Евролиге
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Завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого мюнхенская «Бавария» принимала белградский «Партизан». Встреча закончилась со счётом 89:74 (21:23, 21:21, 23:19, 24:11) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
27 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
89 : 74
Партизан
Белград, Сербия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Вольф
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс

Лучшую результативность в составе «Баварии» показал разыгрывающий Карсен Эдвардс. Он набрал 25 очков и сделал два подбора. Среди игроков «Партизана» чаще всего кольцо соперников поражал защитник Карлик Джонс. На его счету 19 очков, один подбор и 10 передач.

В следующем туре соревнований «Бавария» на выезде сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль). Встреча запланирована на 3 апреля. Начало — в 21:05 мск. «Партизан» в следующем туре на выезде сыграет с «Жальгирисом». Матч состоится 3 апреля и начнётся в 20:00 мск.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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