«Бавария» победила «Партизан» в Евролиге

Завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого мюнхенская «Бавария» принимала белградский «Партизан». Встреча закончилась со счётом 89:74 (21:23, 21:21, 23:19, 24:11) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе «Баварии» показал разыгрывающий Карсен Эдвардс. Он набрал 25 очков и сделал два подбора. Среди игроков «Партизана» чаще всего кольцо соперников поражал защитник Карлик Джонс. На его счету 19 очков, один подбор и 10 передач.

В следующем туре соревнований «Бавария» на выезде сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль). Встреча запланирована на 3 апреля. Начало — в 21:05 мск. «Партизан» в следующем туре на выезде сыграет с «Жальгирисом». Матч состоится 3 апреля и начнётся в 20:00 мск.

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