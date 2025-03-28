«Барселона» на выезде победила «Олимпию» в Евролиге

Завершился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Олимпия» принимала «Барселону». Игра закончилась со счётом 98:88 (25:21, 30:23, 19:19, 24:25) в пользу каталонского клуба.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Дарио Брисуэла, на счету которого 24 очка, один подбор и три передачи. У хозяев площадки лучшую результативность показал форвард Никола Миротич, в активе которого 26 очков и восемь подборов.

В следующем туре соревнований «Олимпия» на выезде сыграет с «Виртусом». Встреча состоится 4 апреля и начнётся в 21:30 мск. «Барселона» в следующем туре отправится в гости к «Фенербахче». Матч пройдёт 2 апреля. Начало запланировано на 20:45 мск.

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