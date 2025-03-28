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Евролига: результаты игрового дня 27 марта

Евролига: результаты игрового дня 27 марта
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В четверг, 27 марта, в баскетбольной Евролиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 27 марта:

АСВЕЛ — «Жальгирис» — 88:79;
«Олимпиакос» — «Монако» — 77:80;
«Бавария» — «Партизан» — 89:74;
«Олимпия» — «Барселона» — 88:98.

Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
27 марта 2025, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
88 : 79
Жальгирис
Каунас, Литва
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Кабенга Мбия, Бентил
Жальгирис: Уонг, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
27 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
89 : 74
Партизан
Белград, Сербия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Вольф
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
27 марта 2025, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
77 : 80
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Райт, Митру-Лонг, Ларенцакис, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Маккиссик, Фурнье
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Папаяннис, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Стразель, Калатес, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
27 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
88 : 98
Барселона
Барселона, Испания
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Карузо, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Keita, Парра, Вильяр

Лидером регулярного чемпионата Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», в активе которого 22 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (21 победа, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (20 побед, 11 поражений).

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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