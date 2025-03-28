Евролига: результаты игрового дня 27 марта

В четверг, 27 марта, в баскетбольной Евролиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 27 марта:

АСВЕЛ — «Жальгирис» — 88:79;

«Олимпиакос» — «Монако» — 77:80;

«Бавария» — «Партизан» — 89:74;

«Олимпия» — «Барселона» — 88:98.

Лидером регулярного чемпионата Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», в активе которого 22 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (21 победа, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (20 побед, 11 поражений).

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён: