НБА официально объявила о планах запустить проект в Европе

НБА официально объявила о планах изучить возможность создания новой европейской баскетбольной лиги в партнерстве с ФИБА. Объявление было сделано комиссаром НБА Адамом Сильвером на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ФИБА Андреасом Загклисом.

«Мы считаем, что сейчас самое время перейти к следующему этапу. На сегодняшнем заседании совета директоров владельцы наших клубов с энтузиазмом поддержали идею о продолжении изучения этой возможности. Мы всё ещё находимся на стадии моделирования, исследования. Я знаю, что важно одно — мы хотим чтить традиции европейского спорта», — приводит слова Сильвера New York Times.

В новом соревновании могут принять участие некоторые из лучших баскетбольных команд Европы, которые в сейчас участвуют в Евролиге.