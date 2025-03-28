«Даллас» обыграл «Орландо». У восстановившегося от травмы новичка Энтони Дэвиса — 15 очков

В ночь с 27 на 28 марта мск на арене «Киа Центр» в Орландо (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Орландо Мэджик» и «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 101:92.

В составе победителей больше всех очков набрал американский защитник Джейден Харди. В его активе 22 очка и три подбора. Звёздный новичок «Маверикс» Энтони Дэвис, недавно восстановившийся от травмы, набрал 15 очков. Также на его счету семь подборов и две передачи.

У хозяев самым результативным стал американский тяжёлый форвард Паоло Банкеро, оформивший дабл-дабл: 35 очков, 10 подборов и четыре передачи.

«Орландо» продолжит домашнюю серию и встретится с «Сакраменто Кингз» 30 марта. «Даллас» на выезде сыграет с «Чикаго Буллз» также 30 марта.

У кого больше всех очков в НБА: