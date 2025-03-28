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Орландо Мэджик — Даллас Маверикс, результат матча 28 марта 2025, счёт 92:101, регулярный чемпионат НБА 2024/20255

«Даллас» обыграл «Орландо». У восстановившегося от травмы новичка Энтони Дэвиса — 15 очков
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В ночь с 27 на 28 марта мск на арене «Киа Центр» в Орландо (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Орландо Мэджик» и «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 101:92.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
92 : 101
Даллас Маверикс
Даллас
Орландо Мэджик: Банкеро - 35, Вагнер - 20, Блэк - 14, Картер - 12, Джозеф - 6, Битадзе - 3, Да Силва - 2, Айзек, Хьюстан, Колдуэлл-Поуп, Куин, Ховард, Харрис
Даллас Маверикс: Харди - 22, Дэвис - 15, Уильямс - 14, Кристи - 12, Томпсон - 12, Динвидди - 7, Маршалл - 6, Мартин - 5, Пауэлл - 4, Джонс - 4, Лайвли, Вашингтон

В составе победителей больше всех очков набрал американский защитник Джейден Харди. В его активе 22 очка и три подбора. Звёздный новичок «Маверикс» Энтони Дэвис, недавно восстановившийся от травмы, набрал 15 очков. Также на его счету семь подборов и две передачи.

У хозяев самым результативным стал американский тяжёлый форвард Паоло Банкеро, оформивший дабл-дабл: 35 очков, 10 подборов и четыре передачи.

«Орландо» продолжит домашнюю серию и встретится с «Сакраменто Кингз» 30 марта. «Даллас» на выезде сыграет с «Чикаго Буллз» также 30 марта.

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