«Кливленд» обыграл «Сан-Антонио», у Аллена дабл-дабл
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 124:116.
НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
124 : 116
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кливленд Кавальерс: Аллен - 29, Митчелл - 25, Страс - 18, Хантер - 14, Меррилл - 13, Гарлэнд - 10, Окоро - 9, Грин - 3, Уэйд - 3, Портер, Томпсон
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 22, Васселл - 22, Джонсон - 17, Шампани - 16, Сохан - 13, Барнс - 10, Бийомбо - 8, Пол - 5, Уэсли - 3, Маклафлин, Брэнэм, Мамукелашвили
Самым результативным в составе победителей стал Джарретт Аллен, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 16 подборов.
Лучшую результативность у «Сан-Антонио» показал Девин Васселл, который набрал 22 очка.
Таким образом, «Кливленд» одержал третью победу подряд, а «Сан-Антонио» потерпел второе поражение кряду.
В следующий раз «Кливленд» встретится с «Детройт Пистонс», а «Сан-Антонио» сыграет с «Бостон Селтикс».
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