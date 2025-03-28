«Кливленд» обыграл «Сан-Антонио», у Аллена дабл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 124:116.

Самым результативным в составе победителей стал Джарретт Аллен, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 16 подборов.

Лучшую результативность у «Сан-Антонио» показал Девин Васселл, который набрал 22 очка.

Таким образом, «Кливленд» одержал третью победу подряд, а «Сан-Антонио» потерпел второе поражение кряду.

В следующий раз «Кливленд» встретится с «Детройт Пистонс», а «Сан-Антонио» сыграет с «Бостон Селтикс».