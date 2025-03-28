Дабл-даблы Леброна Джеймса и Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в Чикаго

В ночь с 27 на 28 марта мск на паркете арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:117.

Лидеры гостей Леброн Джеймс (17 очков + 12 ассистов + 5 подборов) и Лука Дончич (25 очков + 10 подборов + 8 ассистов) оформили дабл-даблы, но это не спасло их команду от поражения. Перед заключительной четвертью «Лейкерс» выигрывали 16 очков, она осталась за «Чикаго» со счётом 44:26. В составе «Буллз» трипл-даблом отметился атакующий защитник Джош Гидди — 25 очков, 14 подборов и 11 передач.