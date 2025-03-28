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Чикаго Буллз — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 28 марта 2025, счет 119:117, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Дабл-даблы Леброна Джеймса и Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в Чикаго
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В ночь с 27 на 28 марта мск на паркете арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:117.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Гидди - 25, Хаертер - 21, Вучевич - 14, Бузелис - 12, Уильямс - 11, Коллинс - 10, Картер, Смит, Филлипс, Хортон-Такер, Терри
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 30, Дончич - 25, Хэйс - 19, Джеймс - 17, Винсент - 8, Гудвин - 8, Вандербилт - 7, Финни-Смит - 3, Кнехт, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Моррис

Лидеры гостей Леброн Джеймс (17 очков + 12 ассистов + 5 подборов) и Лука Дончич (25 очков + 10 подборов + 8 ассистов) оформили дабл-даблы, но это не спасло их команду от поражения. Перед заключительной четвертью «Лейкерс» выигрывали 16 очков, она осталась за «Чикаго» со счётом 44:26. В составе «Буллз» трипл-даблом отметился атакующий защитник Джош Гидди — 25 очков, 14 подборов и 11 передач.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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