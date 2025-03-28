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Команда Егора Дёмина завершила свои выступления в «Мартовском безумии» NCAA

Команда Егора Дёмина завершила свои выступления в «Мартовском безумии» NCAA
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В ночь с 27 на 28 марта мск завершился баскетбольный матч «Мартовского безумия» Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды университета Алабамы и университета Бригама Янга (BYU). Матч окончился победой «Алабамы» со счётом 113:88.

В стартовой пятёрке BYU сыграл 18-летний российский баскетболист Егор Дёмин. На счету Егора 15 набранных очков, два подбора и семь результативных передач. Дёмин провёл на площадке 24 минуты.

Таким образом, команда Егора Дёмина не смогла пробиться в следующий раунд и завершила свои выступления в «Мартовском безумии» NCAA.

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