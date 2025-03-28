Бросок с центра площадки принёс «Чикаго» победу над «Лейкерс» с Леброном и Дончичем

В ночь с 27 на 28 марта мск «Чикаго Буллз» на своей домашней арене «Юнайтед-центр» переиграл в матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 119:117. Победу «Чикаго» принёс бросок с центра площадки вместе с сиреной в исполнении атакующего защитника Джоша Гидди.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За 11 секунд до сирены «Буллз» уступали 110:115, однако этот решающий отрезок клуб из штата Иллинойс выиграл 9:2, трижды поразив кольцо калифорнийцев из-за трёхочковой дуги. В четвёртой четверти «Чикаго» взял верх над «Лейкерс» со счётом 44:26.