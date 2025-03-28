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Бросок с центра площадки принёс «Чикаго» победу над «Лейкерс» с Леброном и Дончичем

Бросок с центра площадки принёс «Чикаго» победу над «Лейкерс» с Леброном и Дончичем
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В ночь с 27 на 28 марта мск «Чикаго Буллз» на своей домашней арене «Юнайтед-центр» переиграл в матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 119:117. Победу «Чикаго» принёс бросок с центра площадки вместе с сиреной в исполнении атакующего защитника Джоша Гидди.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Гидди - 25, Хаертер - 21, Вучевич - 14, Бузелис - 12, Уильямс - 11, Коллинс - 10, Картер, Смит, Филлипс, Хортон-Такер, Терри
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 30, Дончич - 25, Хэйс - 19, Джеймс - 17, Винсент - 8, Гудвин - 8, Вандербилт - 7, Финни-Смит - 3, Кнехт, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Моррис

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За 11 секунд до сирены «Буллз» уступали 110:115, однако этот решающий отрезок клуб из штата Иллинойс выиграл 9:2, трижды поразив кольцо калифорнийцев из-за трёхочковой дуги. В четвёртой четверти «Чикаго» взял верх над «Лейкерс» со счётом 44:26.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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